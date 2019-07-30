Челябинцы собрали гигантского розового кота и запустили его с обрыва
В Москве прошел ежегодный конкурс самодельных летательных аппаратов «Флюгтаг». Это скорее шуточное мероприятие, нежели профессиональный спорт. Задача команды энтузиастов собрать платформу чудного вида и запустить ее в воздух. Понятно, что об аэродинамике представления у всех посредственные, поэтому проделывают это над водной гладью с большого обрыва. Команда из Челябинска на минувших состязаниях представила свою платформу.
Ребята из диджитал-агентства ZBRSK собрали свою платформу в виде розового кота. Их проект попал в ТОП-20 лучших на конкурсе, однако существенных показателей на самих состязаниях не добился.
— Хоть мы и не попали на пьедестал, но «Евроньюс» разобрался, кого поставить в своем сюжете на первое место, — написали челябинцы в соцстех и приложили видео.
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Полет челябинской команды.Видео: Euronews
ИСТОЧНИК KP.RU