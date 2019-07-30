Челябинцы собрали гигантского розового кота и запустили его с обрыва

СЕГОДНЯ 13:08 2019-07-30T13:08:55+03:00

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В Москве прошел ежегодный конкурс самодельных летательных аппаратов «Флюгтаг». Это скорее шуточное мероприятие, нежели профессиональный спорт. Задача команды энтузиастов собрать платформу чудного вида и запустить ее в воздух. Понятно, что об аэродинамике представления у всех посредственные, поэтому проделывают это над водной гладью с большого обрыва. Команда из Челябинска на минувших состязаниях представила свою платформу.

Ребята из диджитал-агентства ZBRSK собрали свою платформу в виде розового кота. Их проект попал в ТОП-20 лучших на конкурсе, однако существенных показателей на самих состязаниях не добился.

— Хоть мы и не попали на пьедестал, но «Евроньюс» разобрался, кого поставить в своем сюжете на первое место, — написали челябинцы в соцстех и приложили видео.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/723062" frameborder="0"></iframe> Полет челябинской команды.Видео: Euronews

ИСТОЧНИК KP.RU