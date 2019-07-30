Ночные вечеринки в центре Челябинска мешают спать жителям
На летней террасе гранд-отеля «Видгоф» в теплое время года устраивают вечеринки. Однако прошлый уик-энд переполнил чашу терпения жителей Челябинска. Гуляли так громко, что пришлось вызвать полицию.
Однако разгонять тусовщиков наряд ППС не стал. Хотя жители окрестных домов буквально завалили звонками дежурную часть. В гостинице уже отреагировали на публикации СМИ и сообщили, что устроят внутреннюю проверку.
— В ночь на 27 июня наряд выезжал на место. Проверка инцидента продолжается, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU