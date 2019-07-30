Ночные вечеринки в центре Челябинска мешают спать жителям

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-30T13:28:51+03:00

На вечеринки в отеле «Видгоф» жители Челябинска пожаловались в полицию и прокуратуру. Фото: Андрей АБРАМОВ

Полицейские приезжали к тусовщикам, но музыку выключать после этого не стали

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На летней террасе гранд-отеля «Видгоф» в теплое время года устраивают вечеринки. Однако прошлый уик-энд переполнил чашу терпения жителей Челябинска. Гуляли так громко, что пришлось вызвать полицию.

Однако разгонять тусовщиков наряд ППС не стал. Хотя жители окрестных домов буквально завалили звонками дежурную часть. В гостинице уже отреагировали на публикации СМИ и сообщили, что устроят внутреннюю проверку.

— В ночь на 27 июня наряд выезжал на место. Проверка инцидента продолжается, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU