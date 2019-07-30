Рабочий завода в Челябинске вспыхнул во время сварки

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-30T13:57:44+03:00

Во время проведения сварочных работ в Челябинске загорелся человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

За его жизнь борются врачи

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Инцидент на одном из предприятий в Металлургическом районе Челябинска. 29 июля туда вызывали скорую помощь. Во время сварочных работ загорелся сотрудник.

Известно, что от газового пламени вспыхнули пары краски. Пламя охватило рабочего. У челябинца ожоги второй-третьей степени.

— Состояние пациента оценивается как тяжелое. Его наблюдают врачи ГКБ №6, — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

Сейчас на предприятии идет служебная проверка. Выясняют, почему не были соблюдены требования безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU