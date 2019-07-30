За три года в Челябинской области откроют 12 детских технопарков

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-30T14:46:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Первые детские технопарки на Южном Урале открыли в прошлом году. Один появился в Челябинске, второй — в Магнитогорске. Здесь школьники осваивают профессии будущего. Власти делают большую ставку на эти центры, поэтому к 2022 году решено открыть в регионе еще 12 технопарков. Об этом сообщает газета «Южноуральская панорама».

Детские технопарки называют «Кванториумами». Здесь школьников учат работать с 3D-принтерами, дронами и пр. Таким способом детей пытаются заинтересовать техникой, чтобы все больше ребят выбирали инженерные специальности при поступлении в вузы.

— Новые детские технопарки появятся в Копейске, Златоусте и Троицке. Шесть центров цифрового образования «IT-куб» откроют в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Снежинске, Южноуральске и Кыштыме. Кроме того, для детей из сельских территорий запустят два мобильных технопарка «Кванториум», — рассказали в министерстве образования Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU