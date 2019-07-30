500 коробок с гуманитарной помощью отправили из Челябинской области в охваченный наводнением Иркутск
В Иркутской области наводнение погубило полтора десятка человек. Тысячи людей потеряли дома. Челябинская область не осталась равнодушной. С Южного Урала в Сибирь отправили 500 посылок с гуманитарной помощью. Об этом сообщает «Полит74».
Благотворительный «флешмоб» запустили по всей стране. Россияне отправили в Иркутскую область уже 13 тысяч посылок. Кстати, их на почте принимают бесплатно. Если хотите сделать доброе дело, то кладите в коробку средства личной гигиены, одежду, обувь, постельное белье и нескоропортящиеся продукты.
Посылки слать по адресу: Иркутское отделение Российского Красного Креста, 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А. На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».
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ИСТОЧНИК KP.RU