2019-07-30T15:01:55+03:00
Общество

500 коробок с гуманитарной помощью отправили из Челябинской области в охваченный наводнением Иркутск

Сделать доброе дело может любой, тем более что пересылка груза бесплатна
Андрей АБРАМОВ
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Челябинцы шлют посылки с гуманитарной помощью в Иркутскую область. Фото: Николай ТЕКАЛОВЧелябинцы шлют посылки с гуманитарной помощью в Иркутскую область. Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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В Иркутской области наводнение погубило полтора десятка человек. Тысячи людей потеряли дома. Челябинская область не осталась равнодушной. С Южного Урала в Сибирь отправили 500 посылок с гуманитарной помощью. Об этом сообщает «Полит74».

Благотворительный «флешмоб» запустили по всей стране. Россияне отправили в Иркутскую область уже 13 тысяч посылок. Кстати, их на почте принимают бесплатно. Если хотите сделать доброе дело, то кладите в коробку средства личной гигиены, одежду, обувь, постельное белье и нескоропортящиеся продукты.

Посылки слать по адресу: Иркутское отделение Российского Красного Креста, 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А. На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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