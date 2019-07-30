Алексей Текслер вручил главе Сосновского района синюю папку

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-30T16:05:36+03:00

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Финалом рабочей поездки Алексея Текслера в Сосновский район стала встреча его с главой муниципалитета Евгением Вагановым. Ему руководитель Челябинской области вручил синюю папку с проблемами, озвученными местными жителями.

Сосновский район ежегодно прирастает на 2-3 тысячи человек и занимает первое место по уровню развития агропредприятий. Район на втором месте по строительству жилья, после Челябинска.

Но обратная сторона бурного жилищного строительства — нехватка социальных объектов, например детсадов. Принято решение о строительстве детсада в микрорайоне «Западный». Всего же, подчеркнул Алексей Текслер, в Сосновском районе предстоит построить пять детских садиков и три школы.

Не хватает в районе хороших дорог. Отдельно нужно решать задачу по развитию медицины: строить ФАПы, укомплектовывать учреждения здравоохранения врачами и средним медперсоналом. К слову, с 2012 года по программе «Земский доктор» в район приехало 80 врачей. Область по поручению главы региона разрабатывает программу поддержки врачей, уезжающих на село: решение квартирного вопроса и тема карьерной траектории врачей будут прописаны очень тщательно. Проект программы представят на рассмотрение главе Челябинской области в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU