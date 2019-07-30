2019-07-30T16:05:36+03:00
Общество

Алексей Текслер вручил главе Сосновского района синюю папку

«Комсомолка» узнала ее содержимое
Поделиться:
Алексей Текслер встретился с главой Сосновского района Евгением ВагановымАлексей Текслер встретился с главой Сосновского района Евгением Вагановым
Изменить размер текста:

Финалом рабочей поездки Алексея Текслера в Сосновский район стала встреча его с главой муниципалитета Евгением Вагановым. Ему руководитель Челябинской области вручил синюю папку с проблемами, озвученными местными жителями.

Сосновский район ежегодно прирастает на 2-3 тысячи человек и занимает первое место по уровню развития агропредприятий. Район на втором месте по строительству жилья, после Челябинска.

Но обратная сторона бурного жилищного строительства — нехватка социальных объектов, например детсадов. Принято решение о строительстве детсада в микрорайоне «Западный». Всего же, подчеркнул Алексей Текслер, в Сосновском районе предстоит построить пять детских садиков и три школы.

Не хватает в районе хороших дорог. Отдельно нужно решать задачу по развитию медицины: строить ФАПы, укомплектовывать учреждения здравоохранения врачами и средним медперсоналом. К слову, с 2012 года по программе «Земский доктор» в район приехало 80 врачей. Область по поручению главы региона разрабатывает программу поддержки врачей, уезжающих на село: решение квартирного вопроса и тема карьерной траектории врачей будут прописаны очень тщательно. Проект программы представят на рассмотрение главе Челябинской области в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оглашен приговор вожатой лагеря в Челябинской области, в котором погиб ребенок
500 коробок с гуманитарной помощью отправили из Челябинской области в охваченный наводнением Иркутск
За три года в Челябинской области откроют 12 детских технопарков
Банк объяснил, почему за проезд на трамвае в Челябинске списали 299 рублей
Перед важным боем боксера Сергея Ковалева вновь обвинили в непристойном поведении
Рабочий завода в Челябинске вспыхнул во время сварки
Ночные вечеринки в центре Челябинска мешают спать жителям
Челябинцы собрали гигантского розового кота и запустили его с обрыва
Антимонопольная служба хочет оштрафовать челябинский аэропорт
В Долгодеревенском появится новый стадион и ФОК
Экс-продавец обчистила магазин после увольнения в Челябинске
День амурского тигра отметили в Челябинске
Лесники Южного Урала пересели на новые машины
ВТБ запускает программу кредитования на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия
Алексей Текслер потребовал ускорить темпы строительства садиков в Долгодеревенском
Житель Челябинской области устроил кровавую резню в подъезде многоэтажки
ВТБ Пенсионный фонд увеличил объем взносов по программе «Коллекция» на 70%
Берег левый — берег правый: в Долгодеревенском строят новый мост
Не болейте! В Челябинской области до конца года откроют 24 фельдшерско-акушерских пункта
В Челябинской области после пропажи школьницы возбудили дело об убийстве
Из-за аномальной жары на юге Челябинской области объявлен режим ЧС
«Избивает кактусом и таскает за волосы»: В Зауралье ребенок пришел в полицию с жалобой на маму-тирана
Падающий лифт держит в страхе жителей челябинской многоэтажки
В Челябинской области снизится транспортный налог