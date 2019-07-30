2019-07-30T17:29:27+03:00
Общество

Робот «Федор» из Магнитогорска впервые полетит в космос

Он будет самостоятельно вести репортаж с космического корабля
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Сейчас "Федор" проходит предполетную подготовку на космодроме «Байконур» Фото: пресс-служба «НПО «Андроидная техника»Сейчас "Федор" проходит предполетную подготовку на космодроме «Байконур» Фото: пресс-служба «НПО «Андроидная техника»
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Созданный магнитогорскими специалистами робот Федор готовится к полету на Международную космическую станцию. Отправка запланирована на 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба компании «Андроидная техника».

Сейчас "Федор" проходит предполетную подготовку на космодроме «Байконур». О выпавших на его долю испытаниях он подробно рассказывает на собственной странице в Twitter.

«Утром меня будят два специалиста, приговаривая: «Надо, Федя, надо...» И вновь начинается тяжелая работа: испытания, проверки моих механических систем и приводов. Подготовка к полету требует усердия», — говорится в его сообщении в Twitter.

Об испытаниях перед полетом "Федор" рассказывает на собственной странице в Twitter Фото: twitter.com/FEDOR37516789

Об испытаниях перед полетом "Федор" рассказывает на собственной странице в Twitter Фото: twitter.com/FEDOR37516789

Планируется, что необычный космонавт самостоятельно будет вести репортаж с корабля «Союз МС-14». Кроме того «Федор» должен сообщать в Центр управления полетами обо всех этапах передвижения, телеметрии и состоянии корабля.

Напомним, что антропоморфного робота «Федора» создали в магнитогорской компании «Андроидная техника» в рамках проекта «Спасатель» Фонда перспективных исследований. После передачи робота в Роскосмос он был доработан для экспериментального полета на корабле «Союз МС-14» с последующим возвращением на Землю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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