Южноуралец, пострадавший во время кровавой резни в подъезде, скончался в больнице
Накануне в больницу Магнитогорска доставили трех человек с ножевыми ранениями. На них с ножом в приступе ярости напал сосед, проживающий этажом ниже.
ЧП произошло вечером 29 июля в Магнитогорске. 45-летний житель одного из домов по улице Завенягина устроил в подъезде кровавую резню, в результате которой были ранены три человека. Нападавшего задержали полицейские.
Позже стало известно, что один из раненных скончался в палате реанимации.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, — сообщили в Правобережном межрайонном следственном отделе Магнитогорска СУ СКР по Челябинской области.
Известно, что конфликт между задержанным и пострадавшими произошел на бытовой почве. После нападения на семью агрессор изрисовал кровью подъездные стены.
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