Житель Челябинска уснул во время вооруженного налета на чужую квартиру

СЕГОДНЯ 19:07 2019-07-30T19:07:05+03:00

Перед тем, как уснуть грабитель размахивал кухонным ножом и угрожал расправой Фото: Анастасия БРЫЛКИНА Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

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Инцидент произошел вечером 29 июля в Металлургическом районе Челябинска. В квартиру к жительнице одного из домов по улице Мира ворвался неизвестный мужчина. В чужое жилище он проник, разбив окно. Увидев хозяйку, грабитель достал кухонный нож и пригрозил расправой.

— Пикнешь — убью! — предупредил он.

Пока перепуганная женщина пыталась вызвать полицию, незнакомец упал на диван и уснул.

Прибывшие по вызову стражи порядка узнали горе-налетчика.

— Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичное преступление, 48-летний местный житель. Он находился в состоянии сильного опьянения, — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Рецидивиста разбудили и доставили в отдел полиции «Металлургический» для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU