Житель Челябинска уснул во время вооруженного налета на чужую квартиру
Инцидент произошел вечером 29 июля в Металлургическом районе Челябинска. В квартиру к жительнице одного из домов по улице Мира ворвался неизвестный мужчина. В чужое жилище он проник, разбив окно. Увидев хозяйку, грабитель достал кухонный нож и пригрозил расправой.
— Пикнешь — убью! — предупредил он.
Пока перепуганная женщина пыталась вызвать полицию, незнакомец упал на диван и уснул.
Прибывшие по вызову стражи порядка узнали горе-налетчика.
— Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичное преступление, 48-летний местный житель. Он находился в состоянии сильного опьянения, — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.
Рецидивиста разбудили и доставили в отдел полиции «Металлургический» для дальнейшего разбирательства.
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