2019-07-31T05:05:13+03:00
Общество

Проблемный мост на Троицком тракте в Челябинске достроят через полтора года

Реконструкцию Дарвина временно приостановили
Андрей АБРАМОВ
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Путепровод через рельсы на Троицкий тракт в Челябинске не могут достроить уже давно. Фото: администрация ЧелябинскаПутепровод через рельсы на Троицкий тракт в Челябинске не могут достроить уже давно. Фото: администрация Челябинска
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В мэрии Челябинска рассказали о строительстве путепровода на Троицком тракте. Его не могут достроить уже несколько лет, из-за чего на окраине города перманентно собирается пробка. Однако работы по возведению объекта возобновили вместе с реконструкцией улицы Дарвина. 30 июля стройплощадку посетил вице-мэр Владимир Алейников.

Реконструкция Дарвина пока остановлена. Проектировщики так спланировали ее расширение, что в асфальт должны были закатать десятки деревьев. Местные жители возмутились такому решению. Поэтому проект сейчас переделывают.

На самом Троицком путепроводе монтируют балки и подпорные стенки. Все работы на Дарвина завершат к октябрю 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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