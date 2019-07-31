Проблемный мост на Троицком тракте в Челябинске достроят через полтора года
В мэрии Челябинска рассказали о строительстве путепровода на Троицком тракте. Его не могут достроить уже несколько лет, из-за чего на окраине города перманентно собирается пробка. Однако работы по возведению объекта возобновили вместе с реконструкцией улицы Дарвина. 30 июля стройплощадку посетил вице-мэр Владимир Алейников.
Реконструкция Дарвина пока остановлена. Проектировщики так спланировали ее расширение, что в асфальт должны были закатать десятки деревьев. Местные жители возмутились такому решению. Поэтому проект сейчас переделывают.
На самом Троицком путепроводе монтируют балки и подпорные стенки. Все работы на Дарвина завершат к октябрю 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU