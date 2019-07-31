В Челябинске травят собак таблетками от туберкулеза
Соцсети заполонили тревожные сообщения от собачников Челябинска: сразу несколько животных получили сильное отравление после прогулки во дворе.
— У моих знакомых умерла собака. После прогулки на улице ей стало плохо. Через два часа пес умер. Молодой, привитый, с документами. Раньше вроде уже было такое: разбрасывали таблетки или отправленную еду, — написала Анастасия Соболева в группе «Парковый Челябинск» в ВК.
Вот еще одно сообщение:
— 27 июля в 10 часов вечера в 53 микрорайоне я гуляла с собакой. Незаметно от меня пес что-то съел или облизал. Через какое-то время у него начались судороги. Мы срочно поехали в больницу. Там поставили диагноз: отравление изониазидом — таблетками для больных туберкулезом.
Этот препарат очень опасен для собак. Если вовремя не обратиться к врачу, может довести до летального исхода за малое количество времени. Ветеринар сказала, что в прошлом году подобных случаев с отравлением этими таблетками было много, — написала Екатерина Шаров в группе «Зоо | Парковый | Челябинск».
Собачники советуют выгуливать своих питомцев в намордниках, чтобы те ничего не съели на улице.
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ИСТОЧНИК KP.RU