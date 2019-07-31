Дракой двух женщин закончился конфликт на парковке в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 05:39 2019-07-31T05:39:53+03:00

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Инцидент случился на стоянке ТРК «Семейный парк». О нем рассказала одна из участниц конфликта Наталья Белова в соцсетях. По ее словам, на парковке у нее случился конфликт с другой водительницей. Та кинулась на Наталью, несмотря на то, что женщина даже не вышла из машины.

— Я была с маленьким ребенком и очень испугалась. Пыталась защититься, потеряла управление и въехала в стену на скорости. Заявление в полицию написала, теперь ищу свидетелей, — написала Наталья.

В комментариях другие пользователи усомнились, что другая дама могла подойти и на ровном месте начать лезть к водительнице. Не исключают, что конфликт был спровоцирован ранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU