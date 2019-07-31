Артист Юрий Гальцев поддержал тяжело больную девочку из Кургана
В Кургане прошел концерт известного артиста Юрия Гальцева. Зауральцы любят своего земляка.
Выступление началось неожиданно: сотрудник филармонии со сцены рассказала о девятилетней Саши Анашкиной, которая сейчас лечится в Германии. У девочки из Кургана — рак крови и уже третий рецидив. Но при этом она остается веселой и жизнерадостной. И даже ведет популярный блог «Сашка шоу» на YouTube.
— На концерте Юрия Гальцева волонтеры раздавали листовки и установили короб для сбора средств. Юрий Гальцев передал видео-сообщение для Саши. Мы ему очень благодарны, — рассказала КП-Челябинск мама Сашеньки Ольга.
Также она назвала сумму, которую осталось собрать, чтобы закончить лечение: 133 тыс. евро. Реквизиты для помощи Саше ЗДЕСЬ.
Артист Юрий Гальцев поддержал тяжело больную девочку из Кургана.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU