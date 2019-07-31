2019-07-31T05:53:49+03:00
Общество

Артист Юрий Гальцев поддержал тяжело больную девочку из Кургана

Его концерт в Зауралье начался с рассказа о Саше Анашкиной
Ирина КАРЕЛИНА
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Александра сейчас проходит очень дорогой курс лечения в Германии. Фото из личного архива семьи Анашкиных.Александра сейчас проходит очень дорогой курс лечения в Германии. Фото из личного архива семьи Анашкиных.
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В Кургане прошел концерт известного артиста Юрия Гальцева. Зауральцы любят своего земляка.

Выступление началось неожиданно: сотрудник филармонии со сцены рассказала о девятилетней Саши Анашкиной, которая сейчас лечится в Германии. У девочки из Кургана — рак крови и уже третий рецидив. Но при этом она остается веселой и жизнерадостной. И даже ведет популярный блог «Сашка шоу» на YouTube.

— На концерте Юрия Гальцева волонтеры раздавали листовки и установили короб для сбора средств. Юрий Гальцев передал видео-сообщение для Саши. Мы ему очень благодарны, — рассказала КП-Челябинск мама Сашеньки Ольга.

Также она назвала сумму, которую осталось собрать, чтобы закончить лечение: 133 тыс. евро. Реквизиты для помощи Саше ЗДЕСЬ.

Артист Юрий Гальцев поддержал тяжело больную девочку из Кургана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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