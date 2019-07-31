В Челябинской области боятся отмены 1 сентября

СЕГОДНЯ 06:37 2019-07-31T06:37:59+03:00

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В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье. Как известно, школы в этот день не работают. Из-за этого жители Челябинской области принялись бурно обсуждать, начнется ли учебный процесс в школах в День знаний.

Министерстве образования региона дали разъяснение: школа сама решает, проводить ли торжественную линейку. Но подчеркнули, что 1 сентября не ставят уроки, так что если и придется идти в школу, то только на праздник. А занятия начнутся 2 сентября. Впрочем, некоторые школы могут отменить традиционное построение первого числа и сделать его на следующий день.

Так что всем ученикам рекомендовали сходить на традиционные августовские встречи с учителем и узнать актуальную информацию по своей школе.

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ИСТОЧНИК KP.RU