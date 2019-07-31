Буйный житель Челябинска вломился в квартиру к незнакомке, помахал ножом и лег спать
Вечером 29 июля в дежурную часть позвонила жительница Металлургического района Челябинска. Женщина в шоковом состоянии поведала, что в ее квартире спит незнакомец. На вызов отправились бойцы Росгвардии и участковый.
Дверь открыла хозяйка квартиры. Она рассказала, что услышала грохот стекла — неизвестный разбил окно и залез в комнату. Незваный гость выхватил нож и принялся угрожать даме. Но после буйной прелюдии, сел на диван, а затем и вовсе оказался в горизонтальном положении — крепко уснул.
Разбудили его силовики.
— Он был сильно пьян. Ему 48 лет, были судимости, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
Сейчас инцидентом занимается полиция. Решают, за что заводить дело: угрозу убийством, проникновение в жилище, хулиганство или за все сразу.
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