Буйный житель Челябинска вломился в квартиру к незнакомке, помахал ножом и лег спать

СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-31T07:01:43+03:00

Челябинец вломился с ножом в чужую квартиру и уснул. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Вечером 29 июля в дежурную часть позвонила жительница Металлургического района Челябинска. Женщина в шоковом состоянии поведала, что в ее квартире спит незнакомец. На вызов отправились бойцы Росгвардии и участковый.

Дверь открыла хозяйка квартиры. Она рассказала, что услышала грохот стекла — неизвестный разбил окно и залез в комнату. Незваный гость выхватил нож и принялся угрожать даме. Но после буйной прелюдии, сел на диван, а затем и вовсе оказался в горизонтальном положении — крепко уснул.

Разбудили его силовики.

— Он был сильно пьян. Ему 48 лет, были судимости, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Сейчас инцидентом занимается полиция. Решают, за что заводить дело: угрозу убийством, проникновение в жилище, хулиганство или за все сразу.

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ИСТОЧНИК KP.RU