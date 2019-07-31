Карьера или семья: большинство жителей Челябинска дали неординарный ответ

СЕГОДНЯ 08:40 2019-07-31T08:40:33+03:00

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В Челябинске провели опрос об отношении горожан к семье и работе. Опросили 945 челябинцев. Исследованием занимался портал «Зарплата.ру». По данным компании оказалось, что больше половины горожан готовы забыть о семье ради карьеры и высокой зарплаты. Так ответили 63% жителей.

— Оставить семью ради профессионального роста согласны 61% женщин и 57% мужчин, — уточнила пресс-секретарь портала Вера Бабикова.

Но если обратиться ко второй части опрошенных — тем, что ставят семью на первое место, — то там соотношение другие. Больше женщин ответили, что близкие люди важнее карьеры.

9% челябинцев считают, что строить карьеру и уделять много времени семье вполне реально. 73% говорят — это очень сложная задача, а 18% горожан она кажется невыполнимой.

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ИСТОЧНИК KP.RU