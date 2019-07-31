2019-07-31T10:07:06+03:00
Общество

Бизнесмены из Челябинска носили взятки, чтобы им занизили плату за отопление

Все закончилось делом на шесть статей уголовного кодекса
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Сотрудница получила пять миллионов рублей взятками.Сотрудница получила пять миллионов рублей взятками.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В суде разбирали дело работницы теплосетевой компании из Челябинска. Она отвечала за начисление платы юрлицам. Бизнесмены нашли с ней общий язык и предложили договориться: давали взятки, в обмен на то, что женщина занижала показания счетчиков. Соответственно платили они меньше.

Однако обман вскрылся. Сотрудницу уволили и отдали под следствие. Ее судили сразу по шести уголовным статьям: за получение подкупа, взятки, злоупотребление и превышение полномочиями, а также отмывание денег. Дело в том, что часть полученной мзды челябинка положила в банк под проценты.

— За пять лет сумма взяток составила около 5,2 млн рублей. Ее приговорили к пяти годам условного срока. Назначили штраф в 300 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд конфисковал взятку, от которой отказался честный гаишник из Челябинской области
Что в Челябинской области можно требовать по бесплатному медицинскому полису
Найдена пропавшая в Миассе 16-летняя девушка, которую считали убитой
С новосельем! Для расселения ветхих домов на Южном Урале нашли дополнительные деньги
Штормовое предупреждение в Челябинской области: 1 августа на регион обрушится град
Mastercard и «Мегафон» дарят три дня Интернета и мобильной связи в роуминге
Бухгалтер похитила стипендии сирот в Челябинской области
Водитель выжил в ДТП с фурой на трассе в Челябинской области
Молодой водитель протаранил иномарку в Магнитогорске и влетел в столб
«Килограмм травы в багажнике»: в Челябинской области остановили машину, в которой перевозили наркотик
«Дали 10 тысяч и забыли»: лишившаяся руки работница кулинарии из Челябинска борется с работодателем
Второй пострадавший в аварии с Андреем Косиловым в тяжелом состоянии
Новый храм начали строить в Челябинске
Карьера или семья: большинство жителей Челябинска дали неординарный ответ
Состояние девушки, которая пострадала в аварии с Андреем Косиловым, ухудшилось
Пожар едва не уничтожил баню в Челябинской области