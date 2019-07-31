Бизнесмены из Челябинска носили взятки, чтобы им занизили плату за отопление

СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-31T10:07:06+03:00

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В суде разбирали дело работницы теплосетевой компании из Челябинска. Она отвечала за начисление платы юрлицам. Бизнесмены нашли с ней общий язык и предложили договориться: давали взятки, в обмен на то, что женщина занижала показания счетчиков. Соответственно платили они меньше.

Однако обман вскрылся. Сотрудницу уволили и отдали под следствие. Ее судили сразу по шести уголовным статьям: за получение подкупа, взятки, злоупотребление и превышение полномочиями, а также отмывание денег. Дело в том, что часть полученной мзды челябинка положила в банк под проценты.

— За пять лет сумма взяток составила около 5,2 млн рублей. Ее приговорили к пяти годам условного срока. Назначили штраф в 300 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU