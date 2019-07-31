2019-07-31T10:59:35+03:00
Общество

Штормовое предупреждение в Челябинской области: 1 августа на регион обрушится град

МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды
Сергей УФИМЦЕВ
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Сильный дождь с градом прогнозируют в Челябинской области. Фото: Геннадий БИСЕНОВ.Сильный дождь с градом прогнозируют в Челябинской области. Фото: Геннадий БИСЕНОВ.
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В первый день августа на Южном Урале резко ухудшится погода. Об этом сообщает региональный Главк МЧС. В ночь на 1 августа и днем в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди с крупным градом, гроза и ураганный ветер до 25 м/с.

По данным синоптиков, в самом Челябинске в четверг также будет сильный дождь с грозой.

Из-за ухудшения погоды ожидается всплеск ЧП. Могут быть перебои с электричеством.

— На улице избегайте столбов, деревьев и рекламных конструкций — их может повалить сильным ветром. При сильном дожде не пытайтесь укрыться в подземном переходе — его может затопить, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Южноуральцам советуют закрыть дома окна и брать с собой на улицу зонтики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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