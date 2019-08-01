На остановках Челябинской области раздают деньги на проезд

СЕГОДНЯ 04:44 2019-08-01T04:44:08+03:00

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Во мнoгих городах Челябинской области на остановках общественного транспорта появились объявления с монетами. Их видели в Челябинске, Копейске, Магнитогорске… На листовках написано: «Если вам не хватает денег на проезд, возьмите монетку! И пусть мир станет добрее!» Что же все это значит?

Ответ есть на одном из объявлений: «В январе этого года Сони не стало. Она умерла от рака. Но осталась ее мечта. И в память о Соне мы все вместе можем ее исполнить. Ведь это очень важно, чтобы каждый человек на Земле мог доехать до дома, где его ждут. Даже если у него не хватает монетки».

Объявления расклеивают волонтеры по всей России. Это Соня Рыбина из Санкт-Петербурга придумала такой способ помогать людям и мечтала его осуществить. 30 июля у девочки был День рождения. Сейчас ей бы исполнилось 11 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU