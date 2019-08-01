Сын снял деньги с карты матери и получил срок в Челябинской области
Миасский городской суд вынес приговор мужчине, который обокрал собственную мать. 38-летний житель Миасса нашел банковскую карту родительницы у нее в квартире и снял с нее все деньги — 40 тыс. руб. Они не задержались в его кармане надолго. Впрочем, и скрыть преступление ему не удалось. Завели уголовное дело.
С обвинением сын согласился, но вернуть деньги матери не смог. Дело рассматривали аж три года. В итоге суд приговорил мужчину к двум годам условно с испытательным сроком в два с половиной года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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ИСТОЧНИК KP.RU