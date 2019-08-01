Бабушка-актриса разводит на деньги прохожих в Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:46 2019-08-01T04:46:07+03:00

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Пенсионеры считаются самыми доверчивыми людьми. Их легко обманывают мошенники. Но эта бабушка из Миасса оказалась волком в овечьей шкуре.

— Однажды она попалась мне навстречу. Рыдала и вытирала платочком слезы. Естественно, я остановилась и спросила, что случилось. Бабушка рассказала, что у нее украли кошелек. Выворачивала карманы, давила на жалость, чтобы ей помогли денежкой. Я подала ей, конечно, — рассказала читательница КП-Челябинск.

А потом она стала наблюдать за ней в окно и заметила: бабушка выпрашивает у прохожих деньги каждый день. Старается идти всегда навстречу прохожим. Выбирает женщин с детьми, беременных. Приближаясь к ним, достает платок и начинает рыдать.

— Всем рассказывает разные истории: то кошелек украли, то муж умер, то еще что. Я-то недавно сюда переехала, а соседи сказали, что она таким образом на выпивку набирает.

Всегда стараюсь помогать пожилым людям, но с таким столкнулась впервые. Неприятно, что деньги, которые мне не просто так дались, ушли не на благое дело, а кому-то на опохмел, — поделилась женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU