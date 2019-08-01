Бывший житель Челябинска сознался в убийстве участницы конкурса Miss Maxim

СЕГОДНЯ 06:29 2019-08-01T07:08:26+03:00

Он рассказал, что девушка унижала его и оскорбляла

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В Москве задержали подозреваемого в убийстве модели и блогерши Екатерины Караглановой. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанным оказался 33-летний Максим Гареев, учившийся в Челябинске. Несколько лет назад он перебрался с Урала в столицу, где устроился на работу в сферу IT.

Мужчина уже дал признательные показания. Следователям он рассказал, что девушка оказывала ему интимные услуги за деньги. В одно из таких свиданий она начала оскорблять его — назвала уродом и нищебродом. Подозреваемый не выдержал — схватил нож и пять раз ударил в шею девушки.

Тело 24-летней модели с колото-резаными ранами нашли в чемодане в съемной московской квартире.

Фото: личная страница Екатерины Караглановой в соцсетях

Екатерина Карагланова училась в ординатуре медицинского университета имени Пирогова, который окончила с красным дипломом, работала моделью, принимала участие в конкурсе красоты от журнала MAXIM. Также девушка вела в интернете блог, где рекламировала косметику и рассказывала о путешествиях.

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Допрос подозреваемого в убийстве девушки на западе Москвы.Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 24-летней девушки на западе Москвы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщалось ранее, 27 июля 2019 года в квартире жилого дома по улице Пырьева, арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане. При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки. Подозреваемый в ее убийстве задержан. Расследование по уголовному делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU