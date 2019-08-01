ГАЗель спровоцировала затор на Копейском шоссе в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:02 2019-08-01T07:31:20+03:00

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Авария на Копейском шоссе парализовала автомобильное движение. Горожане сообщают о сильном транспортном заторе в направлении Челябинска.

— Водитель грузовой ГАЗели не справился с управлением на скользкой от дождя дороги и врезался кузовом в опору железнодорожного моста, — пишет читатель «Комсомолки» Евгений.

По словам очевидцев грузовик "подрезала" легковушка", которая даже не остановилась.

На фото видно, что ГАЗель с развалившимся кузовом полностью перекрыла одну полосу движения. В результате образовалась километровая пробка.

На месте дорожного происшествия уже работают сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU