ГАЗель спровоцировала затор на Копейском шоссе в Челябинске
Авария на Копейском шоссе парализовала автомобильное движение. Горожане сообщают о сильном транспортном заторе в направлении Челябинска.
— Водитель грузовой ГАЗели не справился с управлением на скользкой от дождя дороги и врезался кузовом в опору железнодорожного моста, — пишет читатель «Комсомолки» Евгений.
По словам очевидцев грузовик "подрезала" легковушка", которая даже не остановилась.
На фото видно, что ГАЗель с развалившимся кузовом полностью перекрыла одну полосу движения. В результате образовалась километровая пробка.
На месте дорожного происшествия уже работают сотрудники ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU