Семья южноуральцев с ребенком заблудилась в лесу в Башкирии
ЧП произошло 30 июля в Белорецком районе Республики Башкортостан. Жители Магнитогорска возвращались домой из башкирского села Инзер. По дороге они решили завернуть в лес недалеко от поселка НовоАбзаково. Когда магнитогорцы заехали в самую чащу, их машина увязла в грязи.
Трое взрослых и 13-летний подросток оказались в ловушке. Учитывая позднее время суток и расстояние до трассы, они обратились за помощью по номеру «112».
— Спасатели отыскали заблудившихся граждан в лесном массиве и доставили их до поселка Новоабзаково. Машина была совершенно не подготовлена к передвижению по пересеченной местности, что и привело к сложившейся ситуации, — сообщили в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.
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