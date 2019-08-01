2019-08-01T07:54:50+03:00
Происшествия

Семья южноуральцев с ребенком заблудилась в лесу в Башкирии

Людям потребовалась помощь спасателей
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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ЧП произошло 30 июля в Белорецком районе Республики Башкортостан. Жители Магнитогорска возвращались домой из башкирского села Инзер. По дороге они решили завернуть в лес недалеко от поселка НовоАбзаково. Когда магнитогорцы заехали в самую чащу, их машина увязла в грязи.

Трое взрослых и 13-летний подросток оказались в ловушке. Учитывая позднее время суток и расстояние до трассы, они обратились за помощью по номеру «112».

— Спасатели отыскали заблудившихся граждан в лесном массиве и доставили их до поселка Новоабзаково. Машина была совершенно не подготовлена к передвижению по пересеченной местности, что и привело к сложившейся ситуации, — сообщили в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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