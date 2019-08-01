На пострадавших в аварии с участием Андрея Косилова пытаются нажиться мошенники

СЕГОДНЯ 08:19 2019-08-01T08:27:20+03:00

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В сети появились фальшивые объявления о сборе средств на лечение Анастасии Вяткиной. Девушка пострадала в аварии с участием директора челябинского агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова. После ДТП Анастасия впала в кому.

На горе семьи Вяткиных пытаются нажиться злоумышленники. Под знаком помощи пострадавшей, он просят деньги на ее лечение.

Однако, родные Анастасии утверждают, что никаких денежных сборов они не ведут. По их словам, все, что сейчас требуется для лечения Насти предоставляет челябинская больница.

Между тем, врачи по-прежнему оценивают состояние девушки, как стабильно тяжелое.

— Она в коме. Состояние стабильное, без положительной и отрицательной динамики. Молодой человек, которого ранее госпитализировали в ЧОКБ, находится в крайне тяжелом состоянии, в коме, — сообщили в областном минздраве.

Ранее Андрей Косилов предложил семьям пострадавших в ДТП помощь в оплате транспортировки и лечения в госпиталь имени Бурденко. Однако состояние пострадавших не позволяет транспортировать их в Москву.

Напомним, ДТП произошло днем в воскресенье, 28 июля, в Аргаяшском районе. Андрей Косилов выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Весту». 22-летнего водителя и его пассажиров госпитализировали. Сам бизнесмен серьезно не пострадал. В СМИ появилась информация, что он сел за руль пьяным. В последствии она не подтвердилась. В отношении Косилова возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU