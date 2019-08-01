Стрельба в центре Челябинска вылилась в уголовное дело
Ночью 27 июля в центре Челябинска гуляла компания молодых людей. Один из них так разошелся, что вытащил из окна машины пистолет и несколько раз пальнул в воздух. Об этом сообщает «Полит74».
Свидетелями хулиганства стали несколько человек, которые слили в соцсети видео. Инцидентом заинтересовались силовики.
Районная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о хулиганстве. Известно, что личность стрелявшего установлена. Материалы проверки переданы в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
По статье за хулиганство грозит штраф, либо до пяти лет колонии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU