2019-08-01T08:35:24+03:00
Происшествия

Стрельба в центре Челябинска вылилась в уголовное дело

Буйный молодой человек палил в воздух
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Стрельба в центре Челябинска случилась в выходные.Стрельба в центре Челябинска случилась в выходные.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Ночью 27 июля в центре Челябинска гуляла компания молодых людей. Один из них так разошелся, что вытащил из окна машины пистолет и несколько раз пальнул в воздух. Об этом сообщает «Полит74».

Свидетелями хулиганства стали несколько человек, которые слили в соцсети видео. Инцидентом заинтересовались силовики.

Районная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о хулиганстве. Известно, что личность стрелявшего установлена. Материалы проверки переданы в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

По статье за хулиганство грозит штраф, либо до пяти лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты объяснили, почему челябинская молодежь не хочет работать на госслужбе
Житель Челябинска остановил движение трамваев, чтобы подарить пассажирке розы
Распродажа текстиля в Челябинске: три дня низких цен
Модель Playboy с розовыми волосами из Челябинска пошла на «Битву экстрасенсов»
ДТП с Андреем Косиловым: что известно о состоянии пострадавших на пятый день после аварии
Чиновникам грозит уголовное дело из-за центра для детей-инвалидов, в который можно попасть только через окно
Для Челябинска закупят 850 низкопольных автобусов и 190 трамваев
Редкого дрозда-альбиноса сфотографировали на Зюраткуле
Собирающих деньги на лечение пострадавшей в ДТП с Косиловым спутали с мошенниками
Семья южноуральцев с ребенком заблудилась в лесу в Башкирии
ГАЗель спровоцировала затор на Копейском шоссе в Челябинске
Бывший житель Челябинска сознался в убийстве участницы конкурса Miss Maxim
Бабушка-актриса разводит на деньги прохожих в Челябинской области
Сын снял деньги с карты матери и получил срок в Челябинской области
На остановках Челябинской области раздают деньги на проезд
«Хватал за руку, хотел поцеловать и осыпал деньгами»: новый скандал со звездой бокса из Челябинска Сергеем Ковалевым