Стрельба в центре Челябинска вылилась в уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:35 2019-08-01T08:35:24+03:00

Стрельба в центре Челябинска случилась в выходные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Буйный молодой человек палил в воздух

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Ночью 27 июля в центре Челябинска гуляла компания молодых людей. Один из них так разошелся, что вытащил из окна машины пистолет и несколько раз пальнул в воздух. Об этом сообщает «Полит74».

Свидетелями хулиганства стали несколько человек, которые слили в соцсети видео. Инцидентом заинтересовались силовики.

Районная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о хулиганстве. Известно, что личность стрелявшего установлена. Материалы проверки переданы в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

По статье за хулиганство грозит штраф, либо до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU