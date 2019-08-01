Редкого дрозда-альбиноса сфотографировали на Зюраткуле
Научному сотруднику нацпарка «Зюраткуль» Сергею Городилову посчастливилось сделать эксклюзивный снимок. В объектив его камеры попал белый дрозд. Необычную птицу он заметил на лесной дороге, когда шел по перевалу хребта Нургуш.
Известный челябинский орнитолог Евгений Попов по фото подтвердил: это — дрозд, а редкость в том, что он альбинос.
— Я такого еще не видел, хотя больше 40 лет путешествую по России и другим странам, да и работа у меня связана с природой, — признается автор снимка, начальник научного отдела национального парка «Зюраткуль» Сергей Городилов.
Судя по снимку, у чудо-дрозда красные глаза и белоснежное оперение. Удивительно, что он до сих пор жив. По словам специалистов, жизнь птиц с необычным цветом перьев полна опасностей. Такой пернатый не имеет естественной маскировки, из-за этого слишком заметен на фоне окружающей среды.
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ИСТОЧНИК KP.RU