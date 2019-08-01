Распродажа текстиля в Челябинске: три дня низких цен
Выгодные покупки можно сделать в ДК ЧТЗ
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Обновить домашний текстиль, поменять постельное белье или купить уютный плед в подарок — уже сегодня челябинцы могут сделать это с выгодой.
Только до 3 августа в ДК ЧТЗ проходит большая распродажа домашнего текстиля.
Тюль, органза, вуаль, портьерная ткань, турецкая микро сетка, лен и шторы блэкаут — все это от известных производителей Пятигорска и Турции можно приобрести от 100 рублей за метр.
Домашний текстиль в одном месте и по небывало низкой цене — в ДК ЧТЗ (г. Челябинск, пр.Ленина, 8).
Торопитесь: 3 августа — последний день распродажи.
Новости компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU