Распродажа текстиля в Челябинске: три дня низких цен

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-01T10:23:42+03:00

Выгодные покупки можно сделать в ДК ЧТЗ

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Обновить домашний текстиль, поменять постельное белье или купить уютный плед в подарок — уже сегодня челябинцы могут сделать это с выгодой.

Только до 3 августа в ДК ЧТЗ проходит большая распродажа домашнего текстиля.

Тюль, органза, вуаль, портьерная ткань, турецкая микро сетка, лен и шторы блэкаут — все это от известных производителей Пятигорска и Турции можно приобрести от 100 рублей за метр.

Домашний текстиль в одном месте и по небывало низкой цене — в ДК ЧТЗ (г. Челябинск, пр.Ленина, 8).

Торопитесь: 3 августа — последний день распродажи.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU