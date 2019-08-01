Чиновникам грозит уголовное дело из-за центра для детей-инвалидов, в который можно попасть только через окно

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-01T09:52:05+03:00

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Скандал с реабилитационным центром для детей-инвалидов в Миассе может вылиться в уголовное дело. Следователи начали проверку. Под раздачу могут попасть чиновники из социальных служб и мэрии.

Реабилитационный центр в Челябинской области прогремел в новостях на днях. Родителям вместе с детьми-инвалидами приходится лезть сюда через окно. Дело в том, что центральный вход расположен очень близко к проезжей части. Когда идет дождь, подход к центру затапливает, а проезжающие мимо машины поливают пешеходов брызгами. В конце концов, участок очень опасен из-за оживленного дорожного движения.

В Миассе это единственный реабилитационный центр, поэтому родителям выбирать не приходится. Возле окна с обратной стороны дома поставили лестницу. По ней люди и поднимаются в учреждение.

— Во время процессуальной проверки наши сотрудники дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за организацию социальной помощи, — сообщил официальный представитель Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Проверку взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. По ее результатам могут возбудить уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU