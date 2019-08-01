2019-08-01T10:59:32+03:00
Общество

ДТП с Андреем Косиловым: что известно о состоянии пострадавших на пятый день после аварии

В минздраве Челябинской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с Андреем Косиловым
Сергей УФИМЦЕВ
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ДТП с бывшим вице-губернатором Челябинской области Андреем Косиловым переросло в уголовное дело.ДТП с бывшим вице-губернатором Челябинской области Андреем Косиловым переросло в уголовное дело.Фото: СОЦСЕТИ
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Жители Челябинской и Свердловской областей следят за судьбой пострадавших в ДТП с Андреем Косиловым. Напомним, авария с участием бывшего вице-губернатора произошла 28 июля на трассе в Аргаяшском районе. Пострадали три человека, и два из них остаются в больнице. Сегодня, 1 августа, в минздраве Челябинской области рассказали о состоянии девушки и парня.

— Пациентка по-прежнему в коме. Состояние стабильное — ни положительной, ни отрицательной динамики нет. Пациент, которого перевели в Челябинскую областную клиническую больницу, также находится в коме. Состояние крайне тяжелое, — сообщили в министерстве здравоохранения.

Андрей Косилов ранее заявлял, что готов оказать финансовую помощь пострадавшим в ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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