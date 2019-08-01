2019-08-01T10:16:09+03:00
Общество

Модель Playboy с розовыми волосами из Челябинска пошла на «Битву экстрасенсов»

Эффектная девушка открыла у себя эзотерический дар
Андрей АБРАМОВ
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Мария Лепеть пошла на «Битву экстрасенсов».Мария Лепеть пошла на «Битву экстрасенсов».Фото: Из личного архива героя публикации
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Мария Лепеть из Челябинска раньше покоряла мужские журналы своим проникновенным прищуром и экстравагантным цветом волос. Девушка числилась в базе моделей Playboy и участвовала в конкурсе Miss Maxim. А теперь она отправилась на кастинг «Битвы экстрасенсов» и прошла его.

Раньше в Instagram Мария выкладывала исключительно свои яркие снимки. Но последнее время у нее появились посты на эзотерические темы: как снять порчу, про гадания на таро и заговоры.

Поклонники девушки предположили, что таким образом она захотела привлечь к себе новую волну внимания. Да и продюсерам шоу такой хайп кстати: обаятельная модель Playboy способна поднять рейтинги. Но сама Мария уверяет, что там все по настоящему.

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Модель Playboy Мария Лепеть открыла у себя дар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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