Модель Playboy с розовыми волосами из Челябинска пошла на «Битву экстрасенсов»
Мария Лепеть из Челябинска раньше покоряла мужские журналы своим проникновенным прищуром и экстравагантным цветом волос. Девушка числилась в базе моделей Playboy и участвовала в конкурсе Miss Maxim. А теперь она отправилась на кастинг «Битвы экстрасенсов» и прошла его.
Раньше в Instagram Мария выкладывала исключительно свои яркие снимки. Но последнее время у нее появились посты на эзотерические темы: как снять порчу, про гадания на таро и заговоры.
Поклонники девушки предположили, что таким образом она захотела привлечь к себе новую волну внимания. Да и продюсерам шоу такой хайп кстати: обаятельная модель Playboy способна поднять рейтинги. Но сама Мария уверяет, что там все по настоящему.
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Модель Playboy Мария Лепеть открыла у себя дар.
ИСТОЧНИК KP.RU