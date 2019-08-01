Эксперты объяснили, почему челябинская молодежь не хочет работать на госслужбе

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-01T10:42:27+03:00

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В Челябинской области молодежь все реже и реже интересуется работой в государственных органах. Число молодых людей, рассматривающих такие вакансии, сократилось в два раза за последние три года. Эти данные приводит сервис по поиску работы HeadHunter.

Среди старшеклассников и студентов от 14 до 22 лет провели опрос. В нем участвовали все регионы страны. В том числе, и молодежь из Челябинской области. Желающих работать в органах власти оказалось не так уж и много.

Эксперты объясняют непопулярность госслужбы так: современная молодежь чаще хочет заниматься бизнесом или работать на несколько компаний на фрилансе. Недостатками работы в государственных органах опрошенные называют бюрократию и низкую зарплату. А самое главное — сложность трудоустройства. Не секрет, что кандидатам нужно пройти много собеседований и проверок.

Те, кто все-таки хочет поступить на госслужбу, указывают на плюсы — постоянные премии, льготы и «белая» зарплата.

— Среди молодежи, которые хотели бы связать свою жизнь с органами власти, стало больше тех, кто хотел бы работать в органах законодательной власти. Но при этом стало меньше тех, кто хотел бы работать в судебной системе или министерствах, — говорят организаторы опроса.

ИСТОЧНИК KP.RU