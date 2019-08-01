2019-08-01T11:43:44+03:00
Экономика

Получайте кэшбек 8% — используйте карту Mastercard Челябинвестбанка при бронировании на сайте Booking.com

Заказать карту Mastercard можно на сайте или в любом офисе Челябинвестбанка
Поделиться:
Изменить размер текста:

Выберите и забронируйте номер, апартаменты или виллу на сайте Booking.com и получите 8% от стоимости бронирования на вашу карту Mastercard.

Чтобы воспользоваться предложением, войдите в ваш аккаунт или зарегистрируйтесь на Booking.com, выберите вариант размещения и совершите бронирование, используя карту Mastercard. Возврат средств в размере 8% от оплаченной суммы будет осуществлен в течение 64 дней после выезда. Полные условия акции

Заказать карту Mastercard можно на сайте или в любом офисе Челябинвестбанка.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скоро грянет буря! Водителей в Челябинской области просят быть аккуратными на дорогах
Рабочий упал в емкость с соляной кислотой в Курганской области
Археологи нашли воинские могилы древних венгров в Челябинской области
«Происки оппонентов!»: депутат рассказал про челябинский забор, который стал мемом в соцсетях
Сколько еще будут идти дожди и ливни в Челябинске
Эксперты объяснили, почему челябинская молодежь не хочет работать на госслужбе
Житель Челябинска остановил движение трамваев, чтобы подарить пассажирке розы
Распродажа текстиля в Челябинске: три дня низких цен
Модель Playboy с розовыми волосами из Челябинска пошла на «Битву экстрасенсов»
ДТП с Андреем Косиловым: что известно о состоянии пострадавших на пятый день после аварии
Чиновникам грозит уголовное дело из-за центра для детей-инвалидов, в который можно попасть только через окно
Для Челябинска закупят 850 низкопольных автобусов и 190 трамваев
Редкого дрозда-альбиноса сфотографировали на Зюраткуле
Стрельба в центре Челябинска вылилась в уголовное дело
Собирающих деньги на лечение пострадавшей в ДТП с Косиловым спутали с мошенниками
Семья южноуральцев с ребенком заблудилась в лесу в Башкирии
ГАЗель спровоцировала затор на Копейском шоссе в Челябинске
Бывший житель Челябинска сознался в убийстве участницы конкурса Miss Maxim
Бабушка-актриса разводит на деньги прохожих в Челябинской области
Сын снял деньги с карты матери и получил срок в Челябинской области
На остановках Челябинской области раздают деньги на проезд
«Хватал за руку, хотел поцеловать и осыпал деньгами»: новый скандал со звездой бокса из Челябинска Сергеем Ковалевым