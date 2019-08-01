Получайте кэшбек 8% — используйте карту Mastercard Челябинвестбанка при бронировании на сайте Booking.com
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Чтобы воспользоваться предложением, войдите в ваш аккаунт или зарегистрируйтесь на Booking.com, выберите вариант размещения и совершите бронирование, используя карту Mastercard. Возврат средств в размере 8% от оплаченной суммы будет осуществлен в течение 64 дней после выезда. Полные условия акции
Заказать карту Mastercard можно на сайте или в любом офисе Челябинвестбанка.
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ИСТОЧНИК KP.RU