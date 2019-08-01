Получайте кэшбек 8% — используйте карту Mastercard Челябинвестбанка при бронировании на сайте Booking.com

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-01T11:43:44+03:00

Заказать карту Mastercard можно на сайте или в любом офисе Челябинвестбанка

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Заказать карту Mastercard можно на сайте или в любом офисе Челябинвестбанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU