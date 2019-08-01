2019-08-01T12:47:27+03:00
Общество

Сколько еще будут идти дожди и ливни в Челябинске

«Комсомолка» узнала прогноз на август
Андрей АБРАМОВ
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Дожди в Челябинске будут идти минимум до середины августа.Дожди в Челябинске будут идти минимум до середины августа.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Знойный июль закончился, августа в Челябинске начался с проливного дождя с грозой. По данным челябинского гидрометцентре, пасмурная погода сохранится минимум до конца этой недели. Каждый день предвещают дождии и хмурое небо. Температура будет в районе +16 градусов.

— Дожди будут идти до середины августа. Далее недельку постоит ясная погода и на этом более-менее точные прогнозы заканчиваются. Но вряд ли до бабьего лета стоит ждать какой-то жары, — рассказал КП-Челябинск народный синоптик Дмитрий Артюховский.

По среднегодовой статистике, в Челябинске за август выпадает 60 мм осадков. Например за один продолжительный ливень обычно набирается половина от этого числа. А слабый дождик расценивается как 5-6 миллиметров.

— Июль традиционно бывает более дождливым, но в этом году, вероятно, пасмурным будет август, — заключил народный синоптик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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