«Происки оппонентов!»: депутат рассказал про челябинский забор, который стал мемом в соцсетях

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-01T12:12:49+03:00

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Фото забора, установленного посреди двора в Курчатовском районе Челябинска, взорвало соцсети. Напомним, горожане выложили во «ВКонтакте» фото странных оградок. Например, одна из них вкопана в грязь посреди пустыря. А на ней табличка: «Установлено на личные средства вашего депутата Александра Гончарова». Челябинцы посмеялись над забором и наделали с ним фотожаб.

— Это не забор! Это коновязь. Мало ли, ковбои забредут. Куда им лошадей привязывать?! — прокомментировал читатель КП-Челябинск Вячеслав.

— Сколько на такие шедевры лимонов потратили? — написал Владимир.

— Это же чтобы не парковались на газоне. Может, кто-то депутата потроллить решил? — оставил комментарий на сайте chel.kp.ru Борис.

Возможно, это верное предположение. Сам депутат Курчатовского райсовета Челябинска Александр Гончаров считает, что это вброс его политических оппонентов. По его словам, сфотографирована лишь одна из десяти секций забора — та самая, на которой висит табличка. Фото сделано с такого ракурса, чтобы забор не попал в кадр целиком.

Ограду попросили поставить жители двора, чтобы защитить газон от любителей на нем парковаться. А табличка на нем нужна для того, чтобы оппоненты депутата не приписали себе его дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU