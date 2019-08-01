Рабочий упал в емкость с соляной кислотой в Курганской области

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-01T12:55:56+03:00

В этот чан упал рабочий. Фото: СУ СКР по Курганской области

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Трагедия случилась в ночную смену на одном из заводов металлоконструкций в Шадринске. При обработке металла случился несчастный случай. Работник упал в емкость с соляной кислотой, которую используют в производстве.

Коллеги помогли выбраться бедолаге из токсичной смеси. Сейчас мужчина госпитализирован. За его жизнь борются врачи.

— Пострадавшему 43 года. Следственный отдел начал проверку инцидента. Будут установлены все обстоятельства, а также проверим соблюдение правил техники безопасности на производстве, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU