2019-08-01T12:55:56+03:00
Происшествия

Рабочий упал в емкость с соляной кислотой в Курганской области

На завод выехала группа следователей
Андрей АБРАМОВ
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В этот чан упал рабочий. Фото: СУ СКР по Курганской областиВ этот чан упал рабочий. Фото: СУ СКР по Курганской области
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Трагедия случилась в ночную смену на одном из заводов металлоконструкций в Шадринске. При обработке металла случился несчастный случай. Работник упал в емкость с соляной кислотой, которую используют в производстве.

Коллеги помогли выбраться бедолаге из токсичной смеси. Сейчас мужчина госпитализирован. За его жизнь борются врачи.

— Пострадавшему 43 года. Следственный отдел начал проверку инцидента. Будут установлены все обстоятельства, а также проверим соблюдение правил техники безопасности на производстве, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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