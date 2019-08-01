Алексей Текслер рассказал о реконструкции М-5

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-01T14:11:24+03:00

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На своей странице в сети Инстаграм глава Челябинской области рассказал о том, как будут развиваться федеральные трассы, пролегающие через нашу область.

— У нас в регионе расположено несколько федеральных автодорог. Самый загруженный участок трассы М5 от границы с Башкирией до города Чебаркуль, с интенсивностью движения более 20 тысяч транспортных средств в сутки. Этот участок построен еще в 1979 году, на сегодняшний день мы имеем ту же самую дорогу, а напряженность движения с каждым годом увеличивается! Есть проблемы с безопасностью и на других участках, а это для нас абсолютный приоритет, — говорит Текслер.

Глава региона заявляет: есть решение! О перспективах развития дорожной сети он говорил с руководителем Федерального управления дорог «Южный Урал» Александром Лебедевым.

За пять лет в регионе реконструируют более 100 км магистралей. Текслер подчеркивает: с президентом РФ и министром транспорта России он обсуждал эти вопросы. Область, добавляет глава региона, поддержит федеральный центр.

С 2020 года начнется расширение М5 в сторону Екатеринбурга. На границе со Свердловской областью, с 79 по 121 км, магистраль расширят до четырех полос.

На трассе М5 от Кропачево до границы с Башкортостаном, на самом загруженном участке, за пять лет расширят дорогу до четырех полос. В этом году сдудут путепровод и съезд в Травники, введут в эксплуатацию 11 км дороги.

Предусмотрено расширение трасс и в направлении Кургана Р-254 и Троицка А-310.

Алексей Текслер: "Есть решение застарелых проблем!". Фото: instagram.com/alexeytexler.official

ИСТОЧНИК KP.RU