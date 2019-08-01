2019-08-01T14:13:23+03:00
Экономика

ВТБ снижает ставки по ипотеке

Выгодные условия доступны по программам «Больше метров – ниже ставка», «Люди дела» и «Заемщик»
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 п.п. Максимально выгодные ценовые параметры доступны клиентам в рамках программы «Больше метров – ниже ставка»: кредит можно оформить под 9,2% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,7%.

Помимо новых условий клиентам, получающим ежемесячные зачисления на счет, в рамках стандартных программ банка доступны дополнительные дисконты в размере 0,3 п.п., для участников программы «Люди дела» - до 0,4 п.п. Активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик» - до 0,6 п.п. Также семьи с двумя и более детьми могут оформить в ВТБ кредит или рефинансировать ранее полученный под 5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой».

- Согласно новой стратегии ВТБ основной задачей для нас является создание продуктов и сервисов, наибольшим образом отвечающих потребностям наших клиентов. Мы всегда делаем все возможное для того, чтобы ценовые параметры по ипотеке были еще доступнее для заемщиков. ВТБ считает задачу по снижению ипотечных ставок социально важной, поскольку наличие комфортного жилья является одним из основных условий для развития семьи, – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.

По итогам первого полугодия ВТБ заключил 124 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 303 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж увеличился на четверть. Ипотечный портфель банка вырос на 9,3% и на 1 июля превысил 1,53 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе под Челябинском столкнулись четыре машины
ФСБ заново расследует уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова
Алексей Текслер рассказал о реконструкции М-5
Скоро грянет буря! Водителей в Челябинской области просят быть аккуратными на дорогах
Рабочий упал в емкость с соляной кислотой в Курганской области
Археологи нашли воинские могилы древних венгров в Челябинской области
«Происки оппонентов!»: депутат рассказал про челябинский забор, который стал мемом в соцсетях
Сколько еще будут идти дожди и ливни в Челябинске
Получайте кэшбек 8% — используйте карту Mastercard Челябинвестбанка при бронировании на сайте Booking.com
Эксперты объяснили, почему челябинская молодежь не хочет работать на госслужбе
Житель Челябинска остановил движение трамваев, чтобы подарить пассажирке розы
Распродажа текстиля в Челябинске: три дня низких цен
Модель Playboy с розовыми волосами из Челябинска пошла на «Битву экстрасенсов»
ДТП с Андреем Косиловым: что известно о состоянии пострадавших на пятый день после аварии
Чиновникам грозит уголовное дело из-за центра для детей-инвалидов, в который можно попасть только через окно
Для Челябинска закупят 850 низкопольных автобусов и 190 трамваев
Редкого дрозда-альбиноса сфотографировали на Зюраткуле
Стрельба в центре Челябинска вылилась в уголовное дело
Собирающих деньги на лечение пострадавшей в ДТП с Косиловым спутали с мошенниками
Семья южноуральцев с ребенком заблудилась в лесу в Башкирии
ГАЗель спровоцировала затор на Копейском шоссе в Челябинске
Бывший житель Челябинска сознался в убийстве участницы конкурса Miss Maxim
Бабушка-актриса разводит на деньги прохожих в Челябинской области
Сын снял деньги с карты матери и получил срок в Челябинской области
На остановках Челябинской области раздают деньги на проезд
«Хватал за руку, хотел поцеловать и осыпал деньгами»: новый скандал со звездой бокса из Челябинска Сергеем Ковалевым