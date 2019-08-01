2019-08-01T14:13:02+03:00
Общество

ФСБ заново расследует уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова

Экс-градоначальника снова будут судить за превышение полномочий и развал МУП «ЧКТС»
Сергей УФИМЦЕВ
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Сергей Давыдов был частью команды бывшего губернатора Михаила Юревича.Сергей Давыдов был частью команды бывшего губернатора Михаила Юревича.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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1 августа Советский районный суд начал заново рассматривать уголовное дело Сергея Давыдова и в этот же день прекратил процесс. Причина: следователь ФСБ попросил дать время на дополнительное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

Уголовное преследование бывшего сити-менеджера Челябинска тянется уже почти два года. В 2017-м Сергея Давыдова задержали по подозрению в мошенничестве. Позже переквалифицировали статью на более мягкую — «превышение должностных полномочий». По версии следствия, теперь уже бывший градоначальник участвовал в развале МУП «ЧКТС». Это муниципальное предприятие раньше отвечало за отопление. В годы у власти Давыдов провернул такую аферу, что деньги МУПа перетекли на чужой расчетный счет.

В марте суд прекратил уголовное дело. Давыдову грозило семь лет колонии, но он отделался судебным штрафом в 40 тыс. руб. Прокуратура оспорила это решение, и суду пришлось взять уголовное дело на повторное рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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