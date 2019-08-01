2019-08-01T14:45:50+03:00
Происшествия

На трассе под Челябинском столкнулись четыре машины

Опасный поворот стоил жизни водителю иномарки
Андрей АБРАМОВ
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Авария случилась на трассе в Аргаяшском районе.Авария случилась на трассе в Аргаяшском районе.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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В полдень 1 августа на трассе Долгодеревенское-Кыштым в Аргаяшском районе произошло смертельное ДТП. Водитель кроссовера Kia выходил в поворот и потерял управление. Его авто по касательной задела Nissan на встречной.

После этого первая иномарка отрикошетила в UAZ Patriot. В отечественный джип далее вписался Kia Rio.

— Водитель кроссовера скончался на месте. Хозяин UAZ в больнице. Установлено, что автомобиль Kia двигался из села Аргаяш в сторону Челябинска, остальные участники ДТП ехали во встречном направлении, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

— Пострадало пятеро человек, — уточнили в минздраве Челябинской области. — Из них один ребенок (отправлен на амбулаторное лечение), трое взрослых госпитализированы в районные больницы сел Аргаяш и Долгодеревенское с травмами различной степенью тяжести. Один человек погиб до приезда скорой помощи.

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Авария в Аргаяшском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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