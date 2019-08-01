В детском лагере под Снежинском пропал ребенок

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-01T16:14:48+03:00

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Тревожный пост появился 1 августа в соцсетях: «Внимание! Из «Орленка» пропал ребенок! Сегодня из лагеря «Орленок» ушел в неизвестном направлении ребенок девяти лет. По предварительным данным мальчик на обеде поссорился с приятелем и выбежал из столовой. На поиски ребенка подключены все поисково-спасательные службы, добровольцы. Он мог пойти к родственникам, проживающим в поселок Сокол. Мы обращаемся к жителям города! Если вы заметили на дорогах или в лесу ребенка или владеете информацией по этому поводу, позвоните в службу 112!»

— Все хорошо, восьмилетний мальчик жив-здоров, — успокоил корреспондент КП-Челябинск руководитель отряда «Снежинск- СПАС» Макс Сысков. — Ребенок и не покидал территорию лагеря, просто прятался. Когда мы примчались по вызову, ребенок с родителями был в кабинете директора.

— Мальчик знал, что его ищут и постоянно перебегал с места на место. Но розыскные собаки быстро взяли след «казака — разбойника». Директор провел с ним воспитательную беседу. Забирать домой родители мальчика не стали, он остался отдыхать в лагере, — говорит вожатая «Орленка» Анастасия Козулина.

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