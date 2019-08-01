Челябинский завод получил госзаказ на новые системы управления посадкой самолетов

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-01T16:29:45+03:00

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Радиозавод «Полет» начинает серийное производство нового оборудования. Предприятие получило госзаказ от «Ростеха». Челябинские инженеры разработали новые радиолокационные системы, которые обеспечат безопасную посадку самолетов, сообщает газета «Южноуральская панорама».

Аппаратура позволит засечь самолет на расстоянии до 350 км. С ее помощью оператор контролирует траекторию движения и заход на посадку. Система более надежна и точна, чем уже существующие локаторы. Ее будут применять в региональных аэропортах.

— Для нас это важный проект, потому что с его помощью мы наращиваем долю гражданской продукции, — отметил исполнительный директор радиозавода «Полет» Лев Носенко.

ИСТОЧНИК KP.RU