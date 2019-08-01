2019-08-01T17:09:10+03:00
Дом. Семья

Львятам челябинской Лолы в сафари-парке Тайган подарили елку

Малыши растут крепкими и веселыми
Ольга АНТОНОВА
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Лола - истовая мама. Фото: пресс-служба сафари-парка "Тайган".Лола - истовая мама. Фото: пресс-служба сафари-парка "Тайган".
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Лола-автоледи, кажется, напрочь утратила легкомысленность. Теперь она не катается в туристическом автобусе по сафари-парку. Лола-мама истово пестует трех марсельвят — так называют потомство, рожденное от льва Марселя.

Лола — челябинская львица. Три года назад ее спас ветврач Карен Даллакян: прежним хозяевам растущая львица надоела, они не хотели тратиться на ее пропитание. Связавшись с руководителем крымского сафари-парка Олегом Зубковым, Даллакян отправил Лолу на полуостров, в приволье крымской степи.

Мимимишные видео с Лолой и марсельвятами на страницах сафари-парка в соцсетях собирают тысячи просмотров. Поклонники рычащей семейки знают, что в помете Лолы две дочки и один сынок. В силу малолетства они пока не отходят от мамы, потихоньку познавая мир вокруг себя. Вот им дали срубленную небольшую сосенку. Марельвята грузыт ствол и смешно колются черными носами о зеленые иголки. Вот мама рыкнула тихо, и они послушно бегут с улицы в свой домик.

С мамой львята проживут два года. Потом их переведут в детсад: в сафари-парке на площади в 30 га живут более 60 гривастых хищников.

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Лола и львята.

ИСТОЧНИК KP.RU

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