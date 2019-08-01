Челябинск возглавил список городов с самыми ужасными дорогами
Эксперты независимого агентства Zoom Market опубликовали рейтинг самых плохих дорог. Специалисты опросили три тысячи жителей из 25 российских городов.
Респондентам задавали три вопроса: Как вы оцениваете дороги в вашем городе? Улучшилось дли состояние дорог за последние три года? Стоит ли ожидать улучшения дорог в будущем?
Согласно полученным результатам наихудшая ситуация с дорожным покрытием сложилась в Челябинске. Столица Южного Урала заняла первое место в списке городов с самыми ужасными дорогами. Ранее Челябинск никогда не фигурировал в рейтинге худших дорог.
Следом за ним расположилась Махачкала. Третье место занял — Омск.
Последняя — 25-ая строчка досталась Москве. Из всех, попавших в список городов, там оказались самые лучшие дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU