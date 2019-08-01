Челябинск возглавил список городов с самыми ужасными дорогами

СЕГОДНЯ 17:35 2019-08-01T17:35:31+03:00

Ранее Челябинск никогда не фигурировал в рейтинге худших дорог Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

Опрос проводился в июле этого года

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Эксперты независимого агентства Zoom Market опубликовали рейтинг самых плохих дорог. Специалисты опросили три тысячи жителей из 25 российских городов.

Респондентам задавали три вопроса: Как вы оцениваете дороги в вашем городе? Улучшилось дли состояние дорог за последние три года? Стоит ли ожидать улучшения дорог в будущем?

Согласно полученным результатам наихудшая ситуация с дорожным покрытием сложилась в Челябинске. Столица Южного Урала заняла первое место в списке городов с самыми ужасными дорогами. Ранее Челябинск никогда не фигурировал в рейтинге худших дорог.

Следом за ним расположилась Махачкала. Третье место занял — Омск.

Последняя — 25-ая строчка досталась Москве. Из всех, попавших в список городов, там оказались самые лучшие дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU