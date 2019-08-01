«Где горячая вода?»: челябинка с двумя детьми устроила сидячую забастовку в управляющей компании

СЕГОДНЯ 18:39 2019-08-01T18:39:32+03:00

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В квартире Светланы Пашиной, проживающей в доме 54 по улице Каслинская, уже два месяца нет горячей воды. Все это время молодой маме приходится мыть своих детишек из чайника. На днях терпение женщины лопнуло. Она пришла в приемную «ДЕЗ Калининского района» вместе с детьми.

— Я буду здесь умывать и подмывать своих детей, потому что вы в тепле и с горячей водой, а мы — нет, — предупредила коммунальщиков Светлана Пашина.

В УК женщине объяснили, что бройлер не прошел опрессовку и возможности подключить горячее водоснабжение пока нет.

В ответ Светлана пообещала, что не покинет офис управляющей компании, пока в ее доме не появится горячая вода. Чем закончится сидячая забастовка жительницы Челябинска, пока неизвестно. Очевидно одно - коммунальщики не торопятся выполнять требование Светланы.

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ИСТОЧНИК KP.RU