Зауральский садовод сдал найденные снаряды и заработал 8 тысяч рублей
Житель Шадринска Курганской области откопал у себя на даче четыре ржавых артиллерийских снаряда. Об опасной находке мужчина сообщил в подразделение Росгвардии.
Прибывшие на место стражи порядка установили, что снаряды боевые и представляют реальную опасность. В земле они пролежали со времен Гражданской войны. Однако в любой момент могли сдетонировать.
— Взрывотехники ОМОН «Скиф» перевезли боеприпасы подальше от жилых домов и уничтожили накладным зарядом, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Курганской области.
За добровольную сдачу боеприпасов житель Шадринска получит денежное вознаграждение в размере 8 тысяч рублей.
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