Зауральский садовод сдал найденные снаряды и заработал 8 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:12 2019-08-01T20:12:04+03:00

Боеприпасы пролежали в земле более 100 лет Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

Дачник наткнулся на боеприпасы, когда рыл яму под фундамент

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Житель Шадринска Курганской области откопал у себя на даче четыре ржавых артиллерийских снаряда. Об опасной находке мужчина сообщил в подразделение Росгвардии.

Прибывшие на место стражи порядка установили, что снаряды боевые и представляют реальную опасность. В земле они пролежали со времен Гражданской войны. Однако в любой момент могли сдетонировать.

— Взрывотехники ОМОН «Скиф» перевезли боеприпасы подальше от жилых домов и уничтожили накладным зарядом, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Курганской области.

За добровольную сдачу боеприпасов житель Шадринска получит денежное вознаграждение в размере 8 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU