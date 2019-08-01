Челябинской области угрожает дождевой паводок

СЕГОДНЯ 20:49 2019-08-01T20:49:42+03:00

В местных реках резко может подняться уровень воды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В местных реках может подняться уровень воды

Изменить размер текста: A A

В ближайшие трое суток на Южный Урал обрушатся сильные ливни с грозами. Об этом сегодня, 1 августа говорят синоптики. МЧС продлило штормовое предупреждение.

Для некоторых районов области существует опасность подтопления.

— Возможны резкие подъемы уровня воды на отдельных участках рек и интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, — сообщают в ЕДДС Челябинска.

МЧС продлило штормовое предупреждение. Ночью и днем 2 августа в отдельных районах области сохраняются грозы и порывы ветра до 25 м/с.

Упрдор «Южный Урал» советует автомобилистам отложить поездки на дальние расстояния. Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU