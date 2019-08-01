2019-08-01T20:49:42+03:00
Общество

Челябинской области угрожает дождевой паводок

В местных реках может подняться уровень воды
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В местных реках резко может подняться уровень водыВ местных реках резко может подняться уровень водыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ближайшие трое суток на Южный Урал обрушатся сильные ливни с грозами. Об этом сегодня, 1 августа говорят синоптики. МЧС продлило штормовое предупреждение.

Для некоторых районов области существует опасность подтопления.

— Возможны резкие подъемы уровня воды на отдельных участках рек и интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, — сообщают в ЕДДС Челябинска.

МЧС продлило штормовое предупреждение. Ночью и днем 2 августа в отдельных районах области сохраняются грозы и порывы ветра до 25 м/с.

Упрдор «Южный Урал» советует автомобилистам отложить поездки на дальние расстояния. Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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