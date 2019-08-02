Покойник подал в суд на соседку в Челябинске

СЕГОДНЯ 04:30 2019-08-02T04:30:52+03:00

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Эта история началась два года назад. 79-летний владелец дачного участка и его соседка поругались из-за ее нового забора. Мужчине показалось, что женщина оттяпала у него часть владений. Садовое управление и Общественная наблюдательная комиссия по Челябинской области нарушений не нашли. Но садовод подал в суд, и тот велел женщине снести забор. Она подала апелляцию.

Разбирательство затянулось, как вдруг мужчина снова подает в суд. На этот раз он требует компенсацию за причинение морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Плюс 50 тыс. руб. за услуги юриста, которая и подписала его заявление по доверенности.

Но оказалось, что мужчина скончался еще за четыре месяца до этого. А покойник никак не может подать в суд, это всем известно. Хотя именно от него поступило заявление. Как это могло произойти?

По словам юриста, когда она подавала иск на возмещение морального вреда, то «не знала точно о том, что ее клиент уже умер».

На данный момент иск из Ленинского районного суда отозван, сообщает пресс-служба Общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU