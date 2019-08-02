Жителю Магнитогорска наконец-то вернули деньги, списанные такси за девять несуществующих поездок
Андрей Мухачев полгода не пользовался услугами ЯндексТакси, как вдруг ему пришли смс-оповещения о списании средств за поездки. Всего девять штук! Как мы уже писали ранее, всего сняли около трех тысяч рублей с карты, привязанной к сервису.
Случилось это три недели назад. 1 августа мужчина сообщил о том, что ему наконец-то вернули деньги.
— Я тогда обратился в банк. Там сразу же заблокировали эти переводы и начали разбор полетов с ЯндексТакси. На это ушло 20 дней. И вот мне вернули все списанные деньги — 2986 рублей! — рассказал Андрей.
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ИСТОЧНИК KP.RU