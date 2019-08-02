2019-08-02T06:11:34+03:00
Общество

В гости к Алексею Текслеру принесли визитера в ползунках

Глава Челябинской области вручил двум семьям 250-тысячный сертификат на материнский капитал и ключи от квартиры
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Самая мимимишная встреча. Фото: gubernator74.ruСамая мимимишная встреча. Фото: gubernator74.ru
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Очень непривычно слышать в стенах резиденции губернатора детский смех. Серьезный настрой улетучивается, хочется улыбаться в ответ. Это одна из самых мимишных встреч: с многодетными семьями, за чашкой чая, с цветными карандашами и веселыми картинками на столе. Глава региона Алексей Текслер пригласил на встречу две семьи с детишками, в полном составе. Самый маленький прибыл на папиных руках, в переносной люльке

Семье Котляровых руководитель области вручил 250 000-й сертификат на материнский капитал. А многодетная семья Наумовых, пополнившаяся недавно тройняшками, получила большую четырехкомнатную квартиру в Челябинске.

— Программа материнского капитала — самая востребованная программа поддержки в стране. Поэтому президентом было принято решение ее продлить. Это совершенно правильно. Материнство — большая, важная работа. Вырастить детей — значит вырастить будущее нашей области, нашей страны, — сказал Алексей Текслер, поздравляя счастливых родителей.

У Котляровых двухкомнатная квартира. На семейном совете решили, что с помощью маткапитала купят большую квартиру. Сумма сертификата в нынешнем году — 453 026 рублей.

В многодетной семье Наумовых подрастают четверо детей: старший сын Дима и маленькие тройняшки: Артем, Андрей и Леночка. Пока семья ютилась в съемной двушке. Текслер вручили Наумовым ключи от квартиры в 93 квадратных метра в Чурилово.

На своей страничке в Инстаграм Алексей Текслер позже поделился впечатлениями от встречи:

— Восхищаюсь мужеством многодетной мамы, которая сохранила и выносила тройняшек. Было неприятно услышать, что недавно им пришлось провести полтора часа в очереди в поликлинике. Для того, чтобы такого впредь не было, в медучреждениях будет реализован проект «Бережливая поликлиника». Мамы должны тратить время на детей, а не на очереди!

Кстати, сейчас в Челябинской области нет очереди из семей с тройнями на улучшение жилищных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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